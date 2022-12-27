中共第5代隱形戰機殲-20連續透露多項訊息，顯示這款共軍主力戰機近期確有許多新的進展，引起了廣泛的注意與討論。大多數的分析都認為有可能是試驗新型航電與雷達系統，或安裝了近期熱烈討論的大推力渦扇-15（WS-15）發動機，成為眾所期待的殲-20「完全體」。可能會讓一些人失望的是，WS-15測試時程恐怕還沒到上機試飛的階段，至於新照片出現艙蓋與機背的變化，很可能是為下一代戰機的系統進行技術驗證，這已經超越殲-20自身的發展，而是為第6代戰機的研發舖路了。

Eventually a new J-20 prototype was spotted or at least a strange yellow one and even if this blurry image is not revealing any clear details, it appears to feature at least a different flatter (?) canopy?! 🤔

Some suggest it uses WS-15s.



(Image via @我是痞子好吧 from Bilibili) pic.twitter.com/qyXiImDb3A — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) December 23, 2022

這次最新曝光照片是來自於大陸微博一名多次準確曝光殲-20新訊息的軍事博主，而且黃色外皮的殲-20照片相當模糊，可以分辨機背部份有明顯的不同。這位博主還配上一幅殲-20的Q版漫畫，並語帶玄機地加上「我要完全體」的標籤。外界因此猜測這次很可能是裝上了前中國工程院院士劉大響所稱「為殲-20研製的新型國產發動機已完成首飛」，亦即諸多大陸軍迷所期待的WS-15大推力發動機。

微博上曝光的黃皮殲-20改型與原殲-20在機艙與連接的機背部份有明顯差異。（圖／微博@單手搓核彈)

根據網上透露的照片顯示，這架殲-20試驗機外型有了一些變化，機艙蓋往前縮小、機背往前延伸之外，機背明顯地在機艙後方鼓起，許多分析就都在這兩樣可見的變化上猜測，包括這可能是為容納發動機做的變化，或是為優化空氣動力結構減低阻力，甚至猜測如此可擴增載油量或載彈量等等。

但這些也僅僅是猜測，從一款已經量產200多架的戰機來說，這些改變對現役的殲-20來說都沒有太大的意義。因為要優化空氣動力或增加內載容量，牽涉到戰機整體結構，對一架現代化戰機來說都不是小改小換就可以完成的，這做這些改變等於是機體要重新設計。對精密的高速戰機而言，每一分一寸在極端作戰環境下都有重大影響，不太可能在定型的機體上做修改，除非只是為了試驗某些新的裝備。

殲-20不僅是主力戰機，也是中共最先進的戰機測試平台。圖為不久前曝光的雙座版殲-20。（圖／微博）

即便這次機體的改變是為容納WS-15發動機，也屬於測試性質，很難想像數年之後渦扇-15測試完成之後，會把已服役的近300架配備AL-31與WS-10C發動機的殲-20全數換裝為WS-15發動機。而殲-20從設計、服役至今也有十多年，從現在到WS-15完成測試還要數年，加上初期量產速度有限，做為測試平台的殲-20到可以換裝WS-15時，已經是20多年前的機種，屆時裝備WS-15發動機的主力戰機，應該是殲-20的下一代戰機。畢竟從需求來說，數年後已有包括美國在內的許多西方國家與亞洲國家完成或接近完成第6代戰機的研發，盡快完成6代戰機並裝備服役才是WS-15重要且迫切的任務。

J-20 was equipped Russian-made engine at Airshow China 2018, while J-20 was equipped with domestically made WS-10C engine at Airshow China 2021. Hopefully, J-20 will be equipped with WS-15 engines at Airshow China 2022. 😎 pic.twitter.com/JcRymSxZgQ — 彩云香江 (@louischeung_hk) November 24, 2021

另外有些分析認為，這次的曝光的殲-20測試機可能涉及新的航電或雷達系統，從近幾年來美歐國家發表第6代戰機計劃，中共也同樣在進行中，其研發過程自然也少不了以殲-20這款最先進戰機做為試驗平台。這次殲-20曝光照做出的小改型，很有可能就是為新的航電、雷達或武器系統測試所需。相較於新型發動機，航電與雷達的更新涉及的層面較少，也比較容易測試與改裝，如果要把這種改變當作殲-20的「深度改進」，應該短期內就可以看到成果，這些新技術未來也會進入共軍6代戰機的研發進程。

這次的曝光的殲-20測試機涉及新的航電或雷達系統的可能性較大。（圖／環球時報）

另外值得注意的是，這次殲-20試驗機的照片顯示座艙縮短與機背隆起，與不久前曝光的新版FC-31（或稱殲-35）艦載機很相似。分析人士認為FC-31的改變可能是為了短場起降功能，如此會犧牲一部份後方視野，需要用其他的航電系統來補足。但這次曝光的殲-20試驗機照片沒有掀開艙蓋，還不知是否改變了艙蓋掀起的方向。

殲-20試驗機的照片顯示座艙縮短與機背隆起，與不久前曝光的新版FC-31艦載機很相似。圖為新版FC-31，其背部的改變據說是為了增加短場起降功能。（圖／新浪軍事）

至於殲-20試驗機是否安裝了WS-15，從外表上看起來應該沒有，比較像是原有的WS-10C發動機。一般而言，如果換了新的發動機，其進氣道與裝置發動機的機腹位置應該會有外型上明顯的改變，但這次還看不出來。畢竟發動機的研發測試有一定進程，需要數十年的技術積累才能完成一件成熟的設計，每一代新產品都要十多年的研發測試，沒有辦法像電子產品一樣每隔1、2年就一代。WS-15這些年將持續測試，按外界比較保守的估計，要登上殲-20首飛的時程如果快些可能是2027年，美國軍事研究人員的預料大約是2029年，屆時中國6代戰機技術驗證機應該已經露臉，更多人關注的標的將會轉移到WS-15與新的6代機進展上。