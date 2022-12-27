【愛傳媒朱宗慶專欄】謝謝所有關心朱宗慶打擊樂團隊的朋友，從25日深夜到26日早，我收到非常多來自師長、長官、朋友的問候與關心，詢問是否有可幫忙之處，我們只有感恩再感恩。謝謝上天保佑、人員平安；所有的災損，我們持續盤點清查中；還有一段長遠的修復之路，我們會冷靜且勇敢面對，再次感謝各界的關心與支持！

朱宗慶打擊樂團隊針對12月25日晚間八里下罟子倉庫火災之說明

致 各位關心朱宗慶打擊樂團隊的朋友們：

12月25日晚間，團隊聞訊新北市八里區下罟子發生火災，火勢延燒連棟的鐵皮工廠，其中包括打擊樂團隊所承租的倉庫，亦被波及。打擊樂團隊定期清點倉庫，上週才盤整過一回，昨夜得知消息後，團隊即與人在現場的倉庫負責人取得聯繫，首先確認人身平安，實為不幸中的大幸！

12月25日深夜，團隊部門主管隨即召開緊急線上會議，進行初步盤點，也隨即做了應變分工。12月26日上午，由基金會陳絲綸執行長赴火災現場與相關人士進行會勘，處理災後事宜；創辦人暨藝術總監朱宗慶則坐鎮辦公室，進行應變指揮與調度，並處理演出相關緊急事宜。經初步勘查，倉庫已全毀，內部存放物品已燃燒殆盡，依受災情形初步估計，為1500萬元左右的財務損失。接下來，打擊樂團隊將會執行更進一步的清查與盤點，確保排練、演出、教學活動如期進行。

現存於八里下罟子倉庫的物品，包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱；目前較具急迫性的影響，是明年2月擊樂劇場《木蘭》演出的部分布景和道具遭燒毀，團隊已緊急展開重製，確保2023年的公演不受影響。所幸，由於擊樂劇場《木蘭》的排練工作已經展開，相關服裝、大型樂器和重要物件近期皆放置於樂團排練室而未受影響。因而，樂團的排練、演出工作將會照常進行，務必會繼續與所有愛護、支持樂團的觀眾分享表演藝術的美好。

除此之外，打擊樂團隊自1986年成立以來所累積的設備、檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存、典藏用的書籍、光碟和紀念品等，皆存放於八里下罟子倉庫，如今悉數遭火蛇吞噬。雖然其中的重要檔案，大部分在基金會另有留存一份，屬於不具迫切影響的損失，但這些物件與資料的消逝，是表演團隊走過三十八年歲月之足跡見證，含有許多珍貴回憶和重要價值，衝擊恐超過有形資產的毀損，令人感傷。

自火災訊息傳出以來，打擊樂團隊收到許多來自社會各界的關心、慰問，對此，創辦人暨藝術總監朱宗慶表示感謝：「在短短半天的時間內，我收到非常多來自海內外師長、朋友和社會各界的慰問，而文化部李部長、蕭次長、陳司長，以及新北市侯市長、文化局龔局長以及台北市文化局等，也都來電關心，表達協助的意願，非常感謝！面對災損雖然痛心，但我們會冷靜以對、循序處理，目前首要工作是持續盤點和清查的事宜，並確保所有演出、排練、教學活動持續如常，下一步，則會評估復原、重製及缺口彌補的問題。我想，後續的修復之路以及對團隊未來的衝擊，才是更為重大的挑戰，無論如何，我們仍會全力以赴。」

此次火災，對打擊樂團隊來說確實是嚴峻的打擊；憂慮之餘，團隊仍會秉持初衷，調整腳步再出發。另一方面，此次災損亦可視為契機，團隊盼能與社會各界一起重新思考表演團隊現下的困境，包括倉儲空間、人員安全問題，以及資產維護、文物典藏之議，希望共同尋求可行的解方。

最後，朱宗慶打擊樂團隊再次感謝大家的關心和支持，祈願平安！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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