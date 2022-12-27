國防部偵獲71架次中國軍機於台灣周邊活動，白宮表示，美國對於中國在台灣附近的軍事活動感到擔憂，並稱這是「挑釁」和「破壞穩定」，且有誤判及破壞區域穩定的風險。
路透社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）今天指出：「我們（美國）會持續協助台灣維持足夠的自衛能力，以符合我們的長期承諾和我們的一個中國政策。」
中國解放軍東部戰區12月25日宣布在台灣周邊海空域操演。國防部指出，偵獲共機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）、共艦7艘次，若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是今年最多。
國防部表示，統計自12月25日上午6時起至26日上午6時止，根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，共計47架次逾越台灣海峽中線並侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。
47架次分別是12架次殲11戰機、6架次蘇愷30戰機、1架次彩虹4無人機、6架次殲10戰機、18架次殲16戰機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、1架次空警500及1架次無偵-7無人機。（譯者：陳彥鈞）1111227
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