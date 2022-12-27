台灣石化龍頭台塑集團已交棒專業經理人，王家二代王瑞瑜仍站在第一線，領軍打造新品牌，從FORTE、醫之方、Dr’s Formula等生醫美容產品，到今年正夯的電動車電池與儲能系統。「我只是出一張嘴，都是他們在做。」身形挺直、黑髮披肩、膚色水亮的王瑞瑜，笑著向CTWANT記者說，完全看不出已60歲.。

成軍68年的台灣石化巨擘台塑（1301），掌握每次經濟能源轉移時刻，創辦人王永慶兄弟以木材起家，抓住塑膠普及商機，跨入石化業，打造產業一條龍，如今在全球節能減碳及綠色能源需求趨勢下，這個老牌石化王國早已「接軌」布局。

而統領台塑集團新能源事業的，正是今年七月成軍的「台塑新智能」，由王永慶女兒王瑞瑜帶隊。「一個新事業的成立，經過許多研究，也給許多空間，因為這是在投資台塑集團的永續經營。」台塑生醫電池專案組研發處長舒英豪表示。

王瑞瑜商學背景，事業跨足生醫及電子，「她是一位態度開放、尊重專業、做事嚴謹的老闆。」舒英豪佩服地說，王瑞瑜會時不時在line群出考題，領域包含時事與專業，非常好學：「其實她心裡已經有答案了，要回答得更深化、結構化、有連結，在這裡強調員工跟公司一起成長。」

以前穿梭中國、台灣為國內電子大廠製造筆電的設計產品經理，現在台塑新智能擔任工程師的蘇文川，對此深有體會：「工程師一般會有薪水和事業天花板，在這裡很有保障，每年都會調薪。」他指出，公司相當照顧員工家庭，他3個小孩出生後才進公司，每月還能收到公司補助學費。

台塑生醫參加BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會。（圖／報系資料庫）

從電子業轉傳產會適應嗎？「一般電子公司的新事業，三年KPI沒達到就砍掉解散了，在台塑不會，像長庚、台塑給台灣人的印象就是『安全、可靠』，產品是這樣，在這裡發展職涯的員工也是。」蘇文川告訴CTWANT記者。

事實上，從王永慶時代，台塑集團就重視人才的培育，「一個大學畢業生經過重重考試進台塑，公司就會把人才培育當成自己的責任，王瑞瑜也保留這個良好傳統，並鼓勵員工在工作、家庭平衡。」一位台塑集團主管說。

台塑三代、王瑞瑜的雙胞胎女兒現在26歲了，講起兩個寶貝，王瑞瑜最驕傲的是她們繼承了父親王永慶傳下的「節儉」特點，「我常跟女兒視訊，女兒主動說要回來看我，還是買最便宜的機票！」母女好像姊妹，也會聊保養：「除了用台塑生醫的產品，也要防曬！」

王瑞瑜的兩個女兒讀高中、大學放假時，曾到台塑生醫、新智能實習，台塑新智能總經理劉慧啟的印象是，「非常有禮貌。」兩人畢業找工作時，卻拒絕到台塑集團上班，她們對王瑞瑜說：「我們不要被當成公主，這樣學不到東西，先讓我們在外面5年。」目前她們人在美國波士頓，分別在金融業、藥廠上班。

儘管身上不大穿戴名牌，但王瑞瑜強調外表一定要維持，「我是台塑生醫的招牌」，此外，她十分注重第二個心臟－大腿肌肉的訓練，每天要在跑步機快走半小時，好處是定速向前，不會懈怠，「沒有醜女人，只有懶女人！」王瑞瑜笑著爆自己的料，這一句老話，她身體力行做到了。

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