王家梁、許維恩登記結婚後一年，才在今年11月11日補辦婚禮，兩人當時還大陣仗找來八對伴郎、伴娘幸福完婚，而生活上他們也經常同進同出，在社群大曬恩愛令人稱羨；時報周刊CTWANT日前直擊許維恩出席影集版《角頭》記者會，沒有演出的王家梁自然也是愛相隨，兩人似乎時時刻刻都想黏在一起。

老公王家梁在後台等待許維恩收工，並與其他演員開心聊天。（圖／本刊攝影組）

本月20日許維恩出席《角頭》記者會，現場並未安排受訪，僅與同劇其他「角頭的女人們」瑭霏、陸明君、瑞瑪席丹、林真亦、王宣一起上台合影，而活動會場雖不見老公王家梁，但其實他正低調地在隔壁的演員休息區等待愛妻，會後只見他戴著棒球帽，與許維恩和是元介等人開心閒聊，相當融入老婆的工作生活圈。其實去年王家梁在參加《全明星運動會》時，隊員們聚會也會見到許維恩探班的身影，看來「探班」是兩人維持甜蜜的方式之一。

許維恩和王家梁經常在社群上大方曬愛。（圖／取自許維恩臉書）

2017年許維恩就在電影《角頭2》中演出黑道大哥王識賢的紅粉知己，其中更有背部全裸與王識賢的共浴戲，可惜另外更火辣的床戲卻礙於劇組需求被刪減，但也讓人更加期待兩人在影集版中的火花。

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