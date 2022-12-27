鄭靚歆走在前面，彭尊在後方勾著劉心語還幫她掐脖子看似在按摩。（圖／本刊攝影組）

《全明星運動會》第四季即將迎來總冠軍賽，時報周刊CTWANT在12月14日冠軍賽錄影當晚，直擊到紅、藍、黃三隊和樂融融地齊聚在台北市中山區海鮮餐廳賽後聚餐，深夜時分黃隊的彭尊和劉心語親密零距離，肩並肩一起下樓，之後彭尊更伸出愛的大手，用溫暖的右手幫著劉心語按摩她的脖子，看得出隊友之間感情相當不錯。

彭尊整個搭上劉心語的肩膀走到後巷聊天放風。（圖／本刊攝影組）

12月14日晚間8點多《全明星運動會4》結束總決賽錄影後，三隊成員就一同去聚餐。深夜11點多，黃隊成員鄭靚歆、彭尊跟身穿下身失蹤毛衣、寒冷冬夜不吝秀出雪白長腿的劉心語三人一起下樓，鄭靚歆一人走在前面，在後方的彭尊則是先用右手抓著劉心語脖子幫忙按摩，接著更進一步大「彭」展翅將手搭在對方肩上，而劉心語似乎也很習慣兩人之間這種親密沒有男女安全距離的互動，更完全沒有抗拒，黃隊隊友間的感情真的很緊密。

過了一會兒三人從後巷走出來，鄭靚歆先搭車離開。（圖／本刊攝影組）

隨後三人走到一旁巷子，沒多久便又回到餐廳樓下，鄭靚歆搭乘多元計程車離開，而彭尊與劉心語兩人則繼續在騎樓，不時來回走動聊天談心，幾分鐘後終於結束兩人的獨處時光，最後一同上樓回到二樓的餐廳。

彭尊和劉心語又來來回回走了一下才上樓返回餐廳。（圖／本刊攝影組）

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