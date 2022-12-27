塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）前日在推特一連串發文嚇到了球迷，他接連寫道：「猜猜怎麼著？」「我受夠了，我忍太久了，現在是該說出來的時候了。」「我離開的時候到了…」有人以為史馬特想要離隊，還好是另一個喜訊，史馬特最後寫道：「喔我忘了說完剩下的部分，我離開單身生活的時候到了，她答應我了（好險）！」

史馬特貼上自己和未婚妻的合照，獲得許多網友祝福，也有球迷說：「差點就被你耍到了。」史馬特在IG說明，這一次多虧了影星威爾史密斯（Will Smith）的幫助，在他求婚之前，威爾史密斯預錄一段影片給史馬特的女友說：「我知道你可能還沒拿到你想要的東西，我保證你不會在耶誕節空手而歸的。」威爾史密斯講完之後，史馬特立即跪單膝向女友求婚，兩人成為一對耶誕佳偶。

Oh I forgot the rest… Time for me to leave the single life.



She said YES!!! (Whew) pic.twitter.com/bV7uPG5x1V — marcus smart (@smart_MS3) December 26, 2022

除了來自塞爾提克的隊友塔圖（Jayson Tatum）等人的祝福，還有尼克隊托平（Obi Toppin）向史馬特道賀。

前熱火球星韋德（Dwyane Wade）以前在電視廣告玩過類似的梗，他對著手機不斷喊著：「讓我出去。」傳到網路之後大家以為他想離開熱火了，立即又有傳言他要去塞爾提克。鬧了一小段時間之後，才知道是韋德的飯店房門卡住了，他只是在向外求救而已！