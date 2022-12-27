空勤總隊深夜10時7時落地，大陸漁工由警消救護車後送醫院就醫。(空勤總隊提供)

空勤總隊深夜10時7時落地，大陸漁工由警消救護車後送醫院就醫。(空勤總隊提供)

1艘大陸籍漁船26日晚上在新竹外海38海浬處，因海上惡浪狂濤翻覆，船上4名漁工落海！國搜中心接獲大陸通報協助搜救，空中勤務總隊出動直升機前往救援；1名漁工持有手電筒搜救人員發現亮光，以吊籃拋向大海，該漁工奮力游向吊籃被救起送醫。台中海巡隊出動艦艇趕往搜救，27日早上海上尋獲2具遺體，另有1人下落不明。

空勤總隊指出，昨晚7時許接獲救援通知，新竹外海有大陸漁船翻覆、4名漁工落海，任務機組員與海巡偵防組人員立即完成任務裝備整備、全裝防護隔離衣，於8時15分起飛，目標新竹外海38海浬，直升機抵達目標區後開始搜索；8時49分時發現1名漁工在海上漂浮，機工長立即投擲煙標彈定位。

當時因海象浪高3到4公尺、風速39浬，飛行組員與海巡人員評估無法執行出艙救援，立即回報總隊改目標區上空監控等待海巡艇到達。晚上9時9分現場風速有減弱趨勢，空勤機組員掌握時效，以吊籃吊掛落海漁工；該漁工奮力游向吊籃，9時11分時人員進艙成功，將漁工吊掛上直升機。

空勤總隊強調，該漁工身心狀況良好，海巡人員並立即給予保暖，飛機仍於目標區搜索另3名落海失聯漁工；因油量考量晚上9時37分離開目標區，深夜10時7分時降落清泉崗機場。大陸漁工由警消救護車後送醫院治療。大陸漁工說，他是約僱上船作業，並不知沉沒的大陸漁船的船名。