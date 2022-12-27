香港周一（12月26日）、周二（12月27日）因逢聖誕節補假，港股休市。

《港股》聖誕節補假 港股周一、周二休市
《美股》聖誕節補假 美股休市
《國際金融》聖誕假日 歐股周一休市
#聖誕節 #補假 #12月 #港股 #休市