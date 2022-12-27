《港股》聖誕節補假 港股周一、周二休市 07:372022/12/27 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港周一（12月26日）、周二（12月27日）因逢聖誕節補假，港股休市。 《港股》聖誕節補假 港股周一、周二休市 《美股》聖誕節補假 美股休市 《國際金融》聖誕假日 歐股周一休市 #聖誕節 #補假 #12月 #港股 #休市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》歐美過聖誕節 日股交投清淡 16:182022/12/26 財經 《國際社會》新冠疫情發猛 試煉大陸經濟 10:482022/12/26 財經 《盤中解析》聖誕欠佳音 台股平盤遊走 11:582022/12/26 財經 《盤後解析》台股險登5日線 最大變數是「它」 14:082022/12/26 財經 迎資金潮 陸股基金帶勁 04:102022/12/26 投資理財 NBA》「是時候離開了」史馬特耶誕節留言嚇壞球迷 07:142022/12/27 體育 尚青論壇》不滿美國防授權法案 共軍機艦大舉擾台（陸文浩） 13:562022/12/26 尚青論壇 SPAC急凍 12月 平均每天4家空殼公司關門 21:052022/12/26 財經 聖誕大餐！JR東日本大飯店吃Buffet送一品龍蝦 老爺小花園8道佳餚免1700元 16:192022/12/25 生活 柯佳嬿當《想見你》全勤獎 各國粉絲塞爆戲院搶看「鳳南小隊」 16:202022/12/26 娛樂 日文女神聖誕節大解放 上衣一條線下半身也被看光 15:352022/12/25 娛樂 今年市值蒸發逾5兆元人民幣 特斯拉曝上海工廠真實狀況 13:212022/12/26 兩岸 郭書瑤聖誕解放「超兇車頭燈」 襯衫滑落露出雪白深U 16:022022/12/25 娛樂 如聖誕老人降臨！東海藝術街消費滿額摸摸樂將好禮帶回家 19:472022/12/25 寶島 美股聖誕假期休市 零售額假日增長7.6％ 23:112022/12/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。