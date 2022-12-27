《美股》聖誕節補假 美股休市 07:372022/12/27 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（12月26日）適逢聖誕節補假，美股休市。 《港股》聖誕節補假 港股周一、周二休市 《日股》歐美過聖誕節 日股交投清淡 《盤中解析》聖誕欠佳音 台股平盤遊走 #聖誕節 #補假 #美股休市 #美股 #美國周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統一證 祭美股交易優惠 04:102022/12/27 全球財經 《盤後解析》台股險登5日線 最大變數是「它」 14:082022/12/26 財經 百家雲 借殼登美股 市值逾8億美元 04:102022/12/27 產業特刊 外銀：美股明年三風險待化解 04:102022/12/26 金融．稅務 NBA》「是時候離開了」史馬特耶誕節留言嚇壞球迷 07:142022/12/27 體育 多頭排列 營收爆發 佳和南光 錢景亮眼 04:102022/12/25 產業特刊 華爾街看走眼 高估美股表現 04:102022/12/25 全球財經 高信評與高殖利率加持 特別股後市不淡 13:342022/12/26 財經 日文女神聖誕節大解放 上衣一條線下半身也被看光 15:352022/12/25 娛樂 耶誕假期外資交投清淡 對亞股小買小賣 21:572022/12/26 財經 藝術家楊惟竹彩繪 彰化府前廣場展現城市美 04:102022/12/27 地方新聞 股匯同調 新台幣升0.4分收30.708元 17:542022/12/26 財經 美股震盪 美元保本基金首選 04:102022/12/27 投資理財 高市丟失 國民黨開除曾俊傑黨籍 04:102022/12/27 政治要聞 2022東海大學平安夜 音樂舞會市集迎接聖誕 14:222022/12/26 新消息 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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