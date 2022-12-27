義大利籍男子與台籍女子爭取8歲女兒監護權官司，女童寫信給蔡英文總統表達不願跟生父回國後，憲法法庭今年3月18日作成首件暫時處分裁定、裁准；一名8歲男童陸籍生母與男童祖父母也同樣因監護權問題鬧上法院，祖父母也委由律師向憲法法庭提聲請，請求大法官不要讓生母帶走男童回大陸。

據了解，男童母親已向法院聲請強制執行27日帶男童回大陸，不過依據目前憲法法庭的裁定公告，目前尚未有如同上次台義爭女一般，大法官「迅速」作成裁定，讓其生母無法將男童帶回大陸。

男童的祖父母向媒體表示，男童是2014年父親前往大陸讀書時與生母所生，2016在大陸法院協議離婚，祖父母將孫子帶回台同住，小孩原固定到大陸與母親會面，2019年男童父親在大陸過世後，祖父母向法院聲請停止男童母親親權，對方也委請律師跨海打官司。

由於法院家事案件屬於不公開案件，整起事件目前都只有祖父母及律師向媒體轉述的內容，至於男童生母的說法及法院裁定內容，目前無法得知，且憲法法庭也尚未對祖父母聲請的裁判憲法審查，及聲請暫時處分作出裁判。