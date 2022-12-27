近日網路上瘋傳一個日本東北大學的公告。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））

近日網上瘋傳一則日本東北大學的公告，內容提到洗手台有過量的精液，導致下水管堵塞，提醒大家要自慰請到自己的房間裡面，引起網友熱議，不過，仔細一看公告上卻完全沒有蓋上校印，實際查詢學校的官網也找不到這則公告，因此也有網友推估，這可能是P圖出來的假消息。

一名男網友日前在臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》上分享一張公告，公告上寫「自慰注意！在洗手台自慰違反學校規定，下水道的設計不是用來處理精液的，管道內由於有過量的精液造成了堵塞，置換費用需要數萬元，這將會反應在來年的學雜費。請大家在自己的房間自慰，有任何疑問或有急切的自慰需求可打電話尋求協助。」讓原PO忍不住笑出來說「還有服務專線可打？」

貼文引起網友討論，3千多人朝聖直呼「換大尺寸的水管，這才是服務精神」、「我就不懂了，要多少精液才可以堵住水管」、「學校多辦聯誼就能解決問題」、「我到底看了什麼」、「到底有多少人的細胞堵在排水管」、「這也太好笑了吧！」

而這份公告除了在臉書上流傳，PTT和巴姆哈特等網路論壇也都有人分享轉傳，引起熱烈討論。不過，有眼尖網友指出，一般學校的公告都會蓋上學校的校印，但這份公告卻沒有，因此也引起網友質疑是假的訊息。而《中時新聞網》實際查詢日本東北大學的官網後，並沒有看到這則公告，推估有可能是網友P圖製作出來的公告。