甫上任的台北市長蔣萬安，在競選時曾提出承諾未來市府女性閣員比例提高至3分之1的政見，但民進黨市議員顏若芳批，蔣萬安31位首長中僅有5位、6分之1是女性，砲轟剛上任就跳票。對此，前台北市副市長李永萍也直言，此政見未達成是很嚴重的政治跳票，呼籲蔣要盡速把女性閣員補齊。

對於顏若芳的批評，北市府發言人羅旺哲回應，蔣萬安秉持用人唯才原則，性別是重要遴選標準，同時平衡考量包括專業在內的多重因素。除性別比例外，新上任的北市府團隊也將重視法規及政策中的性別意識，追求實質平權。

而李永萍昨（26）日在政論節目《少康戰情室》表示，她認為蔣萬安上任後女性閣員比例沒有達到3分之1的承諾，甚至比一般慣例的4分之1還低，是很嚴重的政治跳票，因此她呼籲，標榜年輕、有活力，希望有所成就的蔣，要對此事慎重以對。

李永萍直言，蔣萬安提了政見以後，就真的要做到，若不是真正認同該政見，就不要提，最後她也向蔣喊話，希望蔣在這件事上不能、也不要拖太久，「一定要把女性閣員補齊」。