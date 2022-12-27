12月25日是各縣市首長及議員就職的日子，也代表各地正式「改朝換代」。一份最新網路投票顯示，六都首長期待度中，台北市市長蔣萬安以37.1%獲得第一名，相較其他連任的首長，蔣首度進榜就一舉奪冠，在破3萬人的票選中囊括超過三分之一的票數，也象徵著民眾對他的高度期待。

《yahoo!新聞》昨（26）日針對「地方官新任期展開，六都你最期待誰的表現？」進行民調，截至今日早上7時30分，已有超過32200人參與投票。台北市市長蔣萬安以37.1%獲得第一名，不知道／沒意見者佔23.1%意外成為第二名，其次依虧是新北市市長侯友宜12.9%、桃園市市長張善政11.7%、高雄市市長陳其邁7.6%、台中市市長盧秀燕4.7%、台南市市長黃偉哲2.9%。因此投票是詢問民眾的期待度，由結果可見新首長因初登場有新鮮感、未來如何表現十分受矚目，民眾期待度多較連任者高。

此外，有關「你會關注戶籍地的新任小內閣名單嗎？」這題，不太關注者最多達29.2%，還算關注者居次達23.2%，不知道／沒意見者佔21.4%為第三名，完全不關注者16.4%為第四名，非常關注者則以9.8%墊底。

至於「你最期待哪些市政有新氣象？（複選，至多三項）」前五名則依序是：經濟發展37.5%、警政治安33.9%、交通建設32.8%、教育品質16.6%、不知道／沒意見16.6%。