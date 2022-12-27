藝人宋逸民創立藝起發光教會，被爆出許多不少黑料，疑似強迫信徒捐獻、控制私生活等，引發不小爭議。對此，藝起發光教會26日深夜引用聖經發文：「出埃及記14:14耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」，八點檔女星羅巧倫於今(27)日凌晨轉發該則貼文，在留言區表示：「我們要做對的事情。」，力挺教會與宋逸民。

羅巧倫於今(27)日凌晨透露，兩個多月前自己去了教會，自己的組長是男星林道遠，「在每天禱告的日子裡我覺得我得到了很大的平安」，在自己工作忙的時候，去不了教會，不過組長林道遠都會默默地關心，以及她要去台中手術時，每個人都貼心為她禱告，給予她極大的支持。

教會接連被前教友爆掛，其中重大爭議包括「要求教友貸款奉獻」、「小組長說服組員一起奉獻」等等，對此她也回應，她原本不知道有每一個月的奉獻一事，不過母親有提醒她，就跟去廟裡添香油錢道理相同，「我的媽媽很可愛他說如果這個信仰讓我平安，我就要乖乖地跟著耶穌，所以奉獻這件事情是我主動問道遠的」。

此外，羅巧倫提到教會裡另一位教友胡藝芬，在羅巧倫小時候，胡藝芬曾在羅爸爸公司裡擔任過會計，家族之間也很熟，「我知道他們經歷過一段很辛苦的日子，是教會和信仰陪伴他們全家一起走過」。她也透露幾年前有一個同事因為得了癌症在加護病房，「我和李亮瑾那陣子幾乎天天都去看他，後來我和宇風哥說，隔天逸民牧師就來加護病房替我們的同事禱告。」，字裡行間透露受到不少教會的照顧。

吳東諺、林道遠、李又汝等多位教友湧入留言表達關懷與感激，羅巧倫說：「應該的本來就是要說實話」、「感謝主，我們要做對的事情」。羅巧倫的說詞與離開教會的名人說詞截然不同，關於教會的作法眾說紛紜。