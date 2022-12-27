美國好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）在《鋼鐵人》系列電影中飾演精明能幹的女秘書「小辣椒」而聞名。尤擅於身材管理的她，雖現已50歲了仍不減其美艷的風采。日前，她在社群平台上曬出與18歲愛女艾波馬汀（Apple Martin）的合照，兩人相似的容顏與體態頓時引發網路熱議。

今年9月，葛妮絲愛女艾波飛往紐約上大學，讓葛妮絲相當想念，而她也在11月飛往紐約遊玩順便探望女兒，更在IG上曬出兩人的貼臉合照。雖然比母親的冷豔氣質多了一絲甜美。但兩人的精緻五官以及同樣修長的身形，還是相當神似。

此外，兩人近日前往加勒比海的巴貝多遊玩，有路人拍下母女倆身穿比基尼在海灘邊戲水玩樂的照片。只見照片中，葛妮絲穿上一套純黑比基尼，對比她白皙膚色顯得更加亮白，而在一旁的女兒艾波則穿上綠色比基尼。兩人在陽光照耀之下，曬出一身健康的古銅色肌膚。讓人看起來頗具青春活力。當葛妮絲與愛女一起在沙灘上並肩行走，相似的苗條身形以及保養得相當完美的體態，絲毫看不出有一丁點的贅肉。看起來就像是一同出遊的好友，甚難察覺兩人間的歲月差異。

事實上，葛妮絲和艾波的感情相當甜蜜，不只艾波時常會小鳥依人般對葛妮絲黏緊緊。據悉，當艾波於今年9月離家上大學時，葛妮絲曾表示相當難以忍受，指出起初她想念女兒甚深，還因此流淚，自曝11月時她曾因為太過思念女兒，還飛到紐約和女兒會面。而現在只能讓自己習慣這樣的改變，認為雖然天天都想見到女兒，但看到女兒能夠獨立生活，她也為她感到開心。