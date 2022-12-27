普鴻資訊(6590)宣佈最新一代採用容器化微服務雙活(Active-Active)規劃的票交代收付系統(eACH as a Service，eACHaaS)於台北富邦銀行正式啟用，目前普鴻資訊已將該服務帶進東南亞，透過新市場、新商業模式，2023年將全力衝刺市占率，營運展望審慎樂觀。

普鴻資訊為提供金融業財金、票交支付系統及加解密產品廠，由於新冠疫情驅動，各行各業數位轉型提早10年，其中又以金融業數位轉型腳步最積極。在發展各項金融數位服務，交易快速增加時，高速穩定的交易平台，對打造安全且高品質的使用者體驗相當重要，著眼銀行數位轉型過程中客戶代收付交易需求，普鴻運用高規格的雲原生雙活(AA)架構，推出新一代票交代收付伺服器，此產品除了支援軟體更新時過版不停機，且可應付瞬間大量交易以及負載平衡，可有效解決金融業與各行各業數位轉型時的交易服務品質難題外，未來亦能應用至其他非金融相關產業。

在商業模式上，普鴻也推出票交代收付系統(eACH as a Service，eACHaaS)訂閱制，能配合客戶彈性財務規劃部署，同時提供客戶全天候的在地服務，以優越的可靠性、延展性與擴充性，大幅減輕銀行客戶維運人員的工作。

目前普鴻資訊已將該服務帶進東南亞，透過新市場、新商業模式，2023年普鴻資訊將全力衝刺市占率，擴大營運戰線。

此外，客戶端亦啟動普鴻「安控即服務」(Security as a Service，SaaS)做異地備援測試；普鴻董事長林群國表示，數位轉型時代來臨，相關代收付交易應用大幅增加，一套能應付瞬間大量交易與換版不停機的雲原生雙活(AA)系統更顯重要。可以預見，在支付應用快速增加之際，高速、安全且不間斷的交易平台技術將是未來趨勢，此項服務需求也勢必出現爆發性成長。

普鴻資訊111年前3季營業淨利為8071萬元，較去年同期成長29%，本業表現佳，創歷史新高，稅後盈餘為6852萬元，較去年同期成長1.75%，每股盈餘為3.11元，累計前11月合併營收為4.68億元，年增15.03%。