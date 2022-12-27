儘管今年營運面臨較大虧損壓力，台船(2208)目前在手訂單約400億元上下，預計明年第1季開始將為萬海(2615)交付3千TEU的新船，預計第2季再交付1船，第3季交付2船，4艘船將全數交完；100頓巡緝艇則預計在明年上半年交完。

台船國艦造艦業務營收比重今年已經拉高至6成左右，商船業務約占3成，其餘海工、船艦維修業務等約占1成，營運重心從建造商船調整多元發展雖已見初步結果，但仍不敵今年通膨、主要原料價格走高帶來的虧損壓力，自結今年前11月合併營收約200.6億元、年增約15.32%，稅後虧損31.22億元，相較去年同期由盈轉虧，全年來看，台船表示，今年確實受到通膨、原料零件走高等因素壓抑獲利表現，預期12月也承受了一定的虧損壓力。

在明年營運展望上，台船表示，目前在手訂單約在400億上下，明年開始第一季將為萬海(2615)交付3千TEU的新船，預計第2季再交付1船，第3季將交付2船，4艘船將全數交完；100頓巡緝艇則預計在明年上半年交完。

至於台船為子公司台船環海打造的環海翡翠輪明年6月可以完工交船，將立即投入執行中能風場、海龍風場等海事工程業務。