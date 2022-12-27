小甜甜（張可昀）因與宋逸民教會理念不合退出教會，卻遭指控私生活有極大狀況，引發軒然大波，隨後陸續有多名教友出面指控教會，面對連日爭議，「藝起發光」昨（26日）再次做出回應，引來大批教友留言聲援，其中藝人黃少谷也跳出來力挺教會，怒嗆：「我們不會稱了你們的意」，引發外界關注。

宋逸民所屬教會「藝起發光」，先是爆出小甜甜理念不合退出，接著前教友也就是資深記者王瑞玲，昨(26日)指控教會為求號召力，要求藝人做「差一點搭出軌太魯閣號」的假見證，害他們在不知情狀況下淪為製造假新聞的幫兇，引發各界嘩然，面對連日爭議，「藝起發光」昨（26日）引用《出埃及記》第十四章第14節內容「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲」，此文一出引起廣大網友力挺。

其中包括藝人黃少谷與愛妻林采薇，兩人各自留言力挺教會，黃少谷表示這幾天耳聞離開教友說法，讓他錯愕不已，因為從這些人口中說出的都是違背教會或宗教常理，但在藝起發光裡面，若有這些不公不義的事，不可能越來越多人傻到跟隨宋逸民牧師和維齡師母，接著撂下狠話：「也有人攜著原本就對教會的敵意，肆意攻擊亂槍掃射，看著包著惡意的糖果，我很不忍讓我的家人一直吞進去，現在看著巨輪下沉的人們，你們放心，我們不會稱了你們的意」。

黃少谷聲援「藝起發光」。(藝起發光臉書)

林采薇聲援「藝起發光」。（圖／藝起發光臉書）

林采薇表示當初跟老公黃少谷撐不下去的時候，因為牧師、師母及弟兄姐妹用愛擁抱，才將夫妻倆從恐懼中釋放出來，若沒有牧師師母跟小組長陪伴，或許夫妻倆已經不在此處，接著強調：「這裡是我一輩子的家，我會全力守護它」。