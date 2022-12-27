吳姓男子去年1月對酒店小姐小美（化名）謊稱「背後有嬰靈」，需進行性行為做法才能去除，小美誤信後遭帶到旅館性侵，吳男事後遭檢方起訴。新北地院日前審結，依強制性交罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

檢警調查，吳男2021年1月30日前往小美工作的酒店消費，聲稱小美背後有嬰靈一直跟著她，因小美曾有墮胎經驗，對吳男的話深信不疑，便與吳男到KTV協商如何超渡嬰靈，吳男聲稱要去旅館舉辦法會才可完成，因此帶著小美到三重區的旅館作法。

未料，吳男一到旅館後，卻要求小美與他發生性行為，以此得到嬰靈的原諒，小美對吳男的謊言深信不疑、心生畏懼，便任由他上下其手性侵得逞。事後，吳男甚至傳訊給小美表示，「我們會見面應該也是緣分」、「但那天妳幾乎都在睡覺」、「他們應該很不開心」，傳訊寫道「那如果我們那個妳會開心嗎」、「我是說開心的做欸」，要求小美再與他性交一次。全案經小美的男友察覺有異向警方報警，檢方偵結起訴。

新北地院審理時，法官認為小美證述前後大致相同，再根據2人事後的對話紀錄，吳男意圖故技重施誘拐小美發生性行為等，認定吳男利用被害人曾墮胎的過往經驗，再加上對鬼神之說敬畏，佯稱發生性關係才可以渡化嬰靈，性侵得逞，手段實屬惡劣，犯後未見悔改，酌情後依強制性交罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。