近期小甜甜因理念不合退出宋逸民所屬教會「藝起發光」，該教會事後發出聲明指小甜甜私生活有問題引發軒然大波，如今事情越演越烈，而寇乃馨過去曾在《康熙來了》爆料教會開會氣氛都十分火爆，更有女藝人指著老公黃國倫的鼻子罵，讓小Ｓ不禁調侃「爾虞我詐」。

黃國倫過去曾空降擔任「藝起發光」理事長，雖然當時是經投票「全數通過」，但宋逸民仍相當不滿，而也有部分藝人不認同，接著，寇乃馨直接在節目上爆料，教會開會時氣氛十分火爆，場面混亂到黃國倫甚至從椅子上跳起來叫大家閉嘴，宋逸民更指出，甚至有位藝人開嗆黃國倫「這是你做的決定嗎？我不贊成你的決定，然後直接走人」。

然而，更誇張的是某位女藝人曾指著黃國倫鼻子大罵「我就是不服你這個理事長，只要你做理事長我就不要待在藝起發光，你每天主張聖經，你有很虔誠嗎？當初你當上理事長的時候我就沒投你票」讓黃國倫當下被罵傻了，隨後他回過神抓著對方的手道歉「我跟你道歉，因為我讓你不舒服，你講得我所有事情我都願意改進，你不要走、我也不要走，我們一起留下來」，最後兩人落淚和解。

此外，宋逸民在節目中透露，當時身為秘書的他，開會前都需與理事長黃國倫溝通，接著再把他的想法傳達其他人，但卻因此常被藝人挨著罵，讓蔡康永聽後忍不住虧「所以黃國倫是垂簾聽政嗎？」黃國倫則反擊「康永你可不可以不要把我們講得像《甄嬛傳》一樣，我們是一個愛的團體」，不過小S卻直接調侃「我覺得你們黑暗面好多喔！聽起來不像是愛的團體，大家爾虞我詐一直競爭到不行」。