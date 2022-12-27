男女婚後應對自己的婚姻忠誠，一名女網友表示，耶誕節當天開店看到先生的手機響不停，拿起來才看到訊息通知，有女子傳訊給先生「老公早安」，她驚覺先生出軌，她追問之下才知道，先生和女子不僅以「老公、老婆」稱呼彼此，還多次發生性關係，令她崩潰說「這耶誕禮物我真的嚇到了，我是哪裡做得不好？」貼文曝光，網友建議她蒐證提告。

原PO昨（26）日於《爆廢公社》指出，早上一如往常開店、備餐，讓先生外出外送，這時手機鈴聲響起，她才發現先生沒帶手機出門，她說和先生結婚以來，從不看對方手機，但手機響不停，她只好幫忙接電話。

原PO表示，拿到手機時電話鈴聲已停止，螢幕跳出LINE訊息通知，仔細一看一名女子傳了「老公早安」，她震驚直呼，「這耶誕禮物我真的嚇到了。」先生返回店裡發現原PO拿著他的手機，在原PO的追問下，才知道先生和女子互相以「老公、老婆」稱呼對方許久，也有發生過好幾次性關係。

原PO忍住情緒，直到店裡打烊才頭也不回地離開，她崩潰地說，「我整晚無法入睡，也沒人可以說，我一直在思考，我是哪裡不好，哪裡做得不夠？」

貼文曝光後，網友紛紛安慰她，「應該叫他淨身出戶才對」、「離開他是對妳自己最正確的事」、「妳好堅強喔，要我就做不下去，要他好好交代清楚」、「妳一定要堅強加油喔！別跟自己過不去，別委屈自己，妳還有美好人生等著妳」、「木已成舟，事情既然發生了那就想往後的事，先準備證據提告吧！該拿的一分都不能少，不該給的一點都不能多」。