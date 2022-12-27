一名罹患情感型思覺失調症男子阿國，因不滿住家附近的小港機強圍牆外雜草叢生，打電話向警方報案恐嚇，若無人整理，就要去機場放炸彈，未料阿國手後已久沒見到相關單位派人清理，直接買汽油縱火燃燒，影響鄰近小港機場飛安，警方獲報後逮捕阿國，高雄高分院依公共危險罪和違反民用航空法，分別判處7月和易科刑3月，並於執行完畢後監護1年。

根據判決，阿國因患有情感型思覺失調症，於民國109年10月16日上午10時38分許，以行動電話撥打110專線報稱：「機場圍牆旁雜草若無人處理，就要去機場放置炸彈」等語。

未料，阿國撥打完恐嚇電話後，遲遲仍未見有人前往處理，竟騎著機車前往加油站，購買95無鉛汽油後返回小港區住處，隨後將汽油潑灑在住處附近，高雄小港機場圍牆旁草皮及圍牆上，並以打火機點燃焚燒，燒燬緊臨機場外牆一帶長約10餘公尺之草皮，導致有延燒飛航設施及危害飛航安全之公共危險。

小港分局獲報後，循線於上午11時4分許，當場在阿國住處前逮捕他，並扣得汽油桶1只、購油發票1張，訊後移送高雄地檢署偵辦。

法官認為，阿國因不滿機場周邊外牆外圍長有雜草，就心生不滿散布不實訊息及縱火，還以電話撥打110報案，利用汽油及打火機引燃火勢，對於機場秩序及飛航安全作業程序維護之危害，並造成恐慌，警方考量其縱火所導致的危險程度，以及犯後態度，依公共危險罪和違反民用航空法，分別判處7月和易科刑3月，並於執行完畢後監護1年。。