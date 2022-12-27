群益證(6005)與東吳大學共同開辦「資本巿場實務與操作」課程，26日舉辦「期末成果發表會」，共近百名師生參與，在激烈的成果發表競賽中，由雙方專業講師評選，群益提供高額獎學金，鼓勵獲獎的傑出優良學生。

鑒於未來職場挑戰重視實務經驗，甚為重視學生職涯規畫的東吳大學，在東吳大學商學院院長阮金祥率領各系所主任支持下，選擇與群益證共同攜手規畫實務課程。本次產學合作目的希望透過實務課程分享，提前使學生將理論與實務相結合，以提升學生就業競爭力。

「資本巿場實務與操作」課程期間為9月5日至12月26日，群益證董事長王濬智親率各部門高階主管參與，由各部門專業講師親自授課研討，傳授第一手市場實務經驗，並於19日安排全體學員赴群益總公司進行企業參訪，實地了解業界各部門業務內容及工作環境。

群益證指出，一系列實務課程均由公司高階主管親自授課，帶領學員學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，讓同學從實做經驗中累積、建構自身知識庫，真正落實教育訓練合一，期許同學在學習期間發掘自身潛力、提升自我含金量。

王濬智表示，群益證與東吳大學去年10月簽署為期3年的「產學合作」計畫合作備忘錄，希望藉此讓學生將金融理論與金融實務進行整合，共同提升台灣大專院校學生整體金融水準，不僅讓學生能面對專業講師直接交流及分享，也利用問答方式讓學生對金融業更感興趣。

最後，王濬智勉勵同學勿自我畫地自限，應透過多方嘗試來因應瞬息萬變的金融領域，才能在進入職場前擬訂目標勇往直前，並隨時隨地把握機會充實自己，加入好公司、向優秀同仁學習，時時有堅定的企圖心與熱情，以更廣闊的視野，為將來投入職場做好準備。

群益證長期投入大量資源培育出眾多人才，提供全球市場工作平台。近年積極投入產學合作，希望能透過實務課程分享，協助培養學生競爭力，提前使學生將理論與實務相結合，並提升學生就業競爭力，積極面對未來職場挑戰。

群益證表示，集團深信人才是企業不斷成長的基石，培育卓越人才、打造一流的金融人才庫極具意義。未來若有機會，群益證將會持續辦理「產學合作」計畫，為台灣金融業培育優秀人才資源共盡心力。