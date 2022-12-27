巴西日前在一條通往首都機場的路上查獲卡車藏有土製炸彈。準司法部長迪諾（Flávio Dino）表示，將重新評估和加強明年元旦新總統就職典禮的安全措施，打擊恐怖分子和麻煩製造者。

聯邦特區軍事警察接獲報案，24日上午在通往首都巴西利亞機場公路的一輛卡車內尋獲土製炸彈並拆除後，在首都西南區一棟出租公寓逮捕54歲男子索沙（George Washington de Oliveira Sousa）。

索沙承認在油罐車上安裝爆裂物後，以從事恐怖行為罪遭當場扣押，聯邦地方法院下令對他無限期監禁。巴西警方在調查是否有其他人參與。

根據刑警，索沙是北部巴拉州（Pará）的一名企業家，專程前往巴西利亞加入前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者在軍隊基地外進行的示威抗議活動，「等待武裝部隊拿起武器推翻共產主義。」

當地媒體指出，警方在索沙的住所發現多件武器、彈藥，爆炸裝置和迷彩裝。雖然索沙聲稱有收藏家、運動射擊者和獵人類別（CAC）的許可證，但證件已逾期無效。

根據「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo），索沙告訴刑警，鼓勵他購買這些武器的是波索納洛的言論，波索納洛總是強調人民擁槍的重要性，還說：「武裝的人民永遠不會被奴役。」

據報導，索沙還向警方透露在首都製造混亂的其他襲擊計畫，包括用炸彈襲擊發電站，以擾亂電力供應。

現任司法部長托瑞斯（Anderson Torres）在推特發文說：「司法部已下令聯邦警察陪同調查，並在其職權範圍內，對24日在巴西利亞發現的爆炸裝置採取必要措施；重要的是等待官方結論，以便進行適當的問責。」

截至今天上午，波索納洛都沒有對此案發表評論。

根據巴西「反恐怖主義法」規定，使用或威脅使用、運輸、儲存、持有或攜帶能夠造成傷害或促進大規模毀滅性武器的爆炸物、有毒氣體、毒藥、生物、化學、核子或其他手段，都是一種恐怖主義行為。依法可被判12至30年徒刑，以及與威脅或暴力相對應的制裁。（編輯：韋樞）1111227