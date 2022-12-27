台版柬埔寨案，綽號「茶董」陳樺韋等人涉凌虐餵毒、囚禁61人，其中3人死亡，自今年11月初爆發引發社會震驚，詐欺集團視人命如草芥，將求職者當作「豬仔」圈養在淡水、中壢，鬧出人命後仍不收手，將屍體載往南投棄屍，士林地檢署27日偵結，陳樺韋等29人，涉犯私行拘禁致人於死、遺棄屍體、加重強盜、詐欺、洗錢以及組織犯罪等罪起訴，又因犯罪手法泯滅人性，建請法院判處最重無期徒刑。

陳等人在網路刊登高價承租金融帳戶、求職，吸引社會底層民眾上門，卻趁被害人不注意，以布條矇眼，束帶綑綁，囚禁在淡水、中壢租屋處，餵食含有安眠藥、第3級毒品的泡麵，讓多人昏睡，20多人囚禁在5坪大小房間。檢警11月2日在淡水先救出一批被害人，4日在桃園市中壢區青峰路發現另外一批「豬仔」，共58人，另發現3人早已遭虐死，棄屍在龜山山區、日月潭等地。

檢警指出，早在9月底，陳等人教唆小弟在桃園市中壢青峰路的新興社區承租房子，交由負責現場「控肉」的張家豪，10月18日，黃男因不堪遭受虐待，竟從11樓跳樓，摔死後竟未被發現，屍體從大樓地下室運出轉往南投棄屍。27日黃婦因罹患糖尿病，張等不讓她服藥，突然在屋內吐血死亡。28日，林在廁所內暴斃，遭負責看管的人發現，再由張家豪通報茶董，並轉知少年幫忙棄屍。

「中壢場」總指揮張家豪，年僅21歲，檢警循線往上追查，詐團成員彼此以綽號稱呼，檢警在案發後1週，陸續逮獲「蝦董」涂世泓、綽號「大姊」傅榆藺，淡水、中壢兩處的人員分工細膩，多人扮演不同角色，除了控制人頭的「控肉組」，還有測試帳戶是否堪用的「洗車組」，茶董更跨越上游「水房」以及下游的「車手」、「收簿手」，檢察官形容，茶董等29人堪稱「大車隊」，牽涉犯罪更是有史以來詐團之最。

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