22個縣市議會正副議長選舉落幕，不少國民黨議員無視背骨罵名公然跑票，並讓民進黨拿下高雄、台南與基隆議長寶座。對此，臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」則點名代表國民黨參選台南市長以及高雄市長的謝龍介、柯志恩「好樣的」，認為他們被民進黨暗自拔樁的情況，還能選的如此漂亮。

22縣市議會全面改選正副議長，民進黨一舉收復台南、高雄及基隆市議會龍頭寶座，全國議長席次從1席增至4席，不但台南、高雄完全執政，在基隆市更首度拿下議長寶座。

臉書粉專「白色正義聯盟」昨(26)日在臉書指出，看到這次台南、高雄的議長選舉，認為謝龍介和柯志恩「好樣的」，被民進黨暗自拔樁的情況，還能選的如此漂亮，並呼籲兩人2026繼續再戰。

這次縣市議會正副議長選舉，不僅發生花蓮縣議長張峻當選連任後立即退黨的事，在基隆市議會議長選舉部分，國民黨籍唯一跑票的市議員是連任8屆的資深市議員張芳麗，她說為向新任議長童子瑋爺爺童永報恩，因此投下最關鍵一票。此外，花蓮縣議會則發生因涉貪遭國民黨「排黑」的花蓮縣議長張峻連任成功後，隨即宣布退黨一事。

「白色正義聯盟」認為，早就知道國民黨內奸多，最好一起走一走，下次給真正願意戰的年輕人機會，並諷刺表示「在討厭民進黨氣氛那麼濃的時刻直接背離民意，也是很有趣」。