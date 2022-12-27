臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文今（27）日召開國安高層會議，將針對義務役延長1年做討論，拍板後立即送政院核定，引發各界高度關注。不過，蔡24日平安夜當晚在臉書發文，表示天氣還是很冷，呼籲大家不管是出門、親友團聚、待在家，都要做好保暖並注意身體健康，「祝大家平平安安，佳節愉快！」此文湧入超過2.5萬人按下讚、笑、怒、哭等表情符號，更有大批網友怒問：「戰爭邊緣兵役延長，請問人民是要如何平平安安？」

蔡英文24日在臉書發文，刊出一張描繪著她與眾多貓狗簇擁聖誕樹的圖片，上面寫著「天冷了，大家要記得保暖唷」幾個大字，文章則寫道：「今晚是平安夜，天氣還是很冷，不管是出門，與親友團聚，或是待在家，提醒大家，都要做好保暖，注意身體健康！祝大家平平安安，佳節愉快！」

此文湧入逾2.5萬人按下讚、笑、怒、哭、加油、驚訝等各種表情，並有約5000則留言。除部分黨內同志及支持者打氣外，也有大批網友怒轟：「妳在位。難平安」、「戰爭邊緣兵役延長，請問人民是要如何平平安安？」「請改善治安，讓大家感受平安」、「愛當網紅就不要當總統，做這麼爛只會文宣」、「妳要出來接受媒體訪問了耶，好棒哦。會不會要看稿？兵役要延長1年？不夠喔，真的打仗兵役至少要3年」。

也有網友表示：「總共7隻，其中一隻品種較名貴——拜登犬」、「因為蛋太貴了，所以沒跟小英姐說剩蛋快樂喔」、「民主國家的總統接受媒體訪問會變成新聞，蔡英文妳到底要多悲哀！」「每天發廢文基本上跟一般網路酸民沒兩樣，完全執政什麼時候完全負責？什麼時候敢不看稿致詞？」