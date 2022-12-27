耶誕節玩交換禮物變心理陰影，一名OL哭訴公司辦交換禮物要求強制參加，她選一台小型吸塵器當禮物，以為很實用大家會喜歡，沒想到主管抽到後竟帶頭嘲笑她的禮物超爛，其他同事更一起附和，讓她有被霸凌的感覺，心裡十分受傷、難過。

原PO日前在Dcard指出，在公司還是菜鳥，所以公司辦交換禮物，她很用心想送什麼才不會得罪人，且男女通用、大家都滿意，最後決定送一台自己也在用的小型吸塵器，不料交換禮物當天主管抽到她的禮物，竟帶頭公開嘲笑。

原PO說，主管當著全部同事的面說這是最爛的禮物，誰收到誰倒楣，其他同事也起鬨、大酸「好雷喔，幸好不是我抽到」、「沒儀式感又沒精緻感，哪裡像個禮物啊，笑死」。在主管帶頭嘲笑下，氣氛瞬間熱絡，但原PO站在旁邊卻差點哭出來。

原PO指出，當天其他同事送口紅、圍巾、香氛精油、小夜燈、電動牙刷、暖手寶等都有，而她則抽到暖暖包，認為實不實用是很主觀的事，也有同事安慰原PO禮物選得很實用，但她心裡還是過不去，「只要一想到當天的場景，我就會心悸、焦慮、害怕，交換禮物這件事在我心裡似乎成了陰影」。

對此，其他網友看到後都稱讚原PO的禮物，打臉那自以為幽默的主管，「比起妳同事那些暖暖包、小夜燈之類，妳送的看起來是最好的欸」、「主管是不是搞不懂霸凌和開玩笑的差別」、「自以為的幽默最討厭了」、「強制大家參加然後禮物還要被公審」。