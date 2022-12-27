總統蔡英文今（27）日下午3點半將召開記者會，向民眾報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，且還會接受媒體提問，距離上次受訪已超過2年之久。國民黨台北市前議員羅智強狂酸，蔡曾說若政府聽不到民意，民眾可以拍桌，但這次她卻直接將桌子給沒收，且一躲就躲了2年多，若記者會僅回答安排好的問題，還不如聽從前立委蔡啟芳的建議，每天遊山玩水就好，「蔡英文當個虛位總統，就是對台灣最大的貢獻！」

羅智強今日在臉書表示，經國安會及國防部2年多的作業，兵力結構調整方案終於將在今日上午將召開的國安高層會議拍板，且蔡英文還將於下午召開記者會說明、接受媒體提問，讓他驚呼「震撼！重磅消息！蔡英文要回答記者問題了！」

「回答記者提問，接受媒體監督，是民選總統與獨裁者的最基本差異！」羅智強指出，兵役延長問題耗時2年才有結果，沒想到蔡英文再次面對媒體也花了2年多，回顧過去她曾說政府若聽不到民意，民眾可以拍桌，結果這次蔡不僅充耳不聞民眾的聲音，還直接將桌子給沒收。

羅智強說，國政千瘡百孔，蔡英文既然選擇不再閃躲就應該拿出誠意，不能只回答幾個事先安排好的問題就閃人，若敷衍了事、實用虛答，那乾脆就聽從蔡啟芳的建議，每天遊山玩水即可，狠酸「蔡英文當個虛位總統，就是對台灣最大的貢獻！」