芬蘭智力測驗機構「Wiqtcom」5月公布的全球智商排名中，台灣高居第1，當時引發關注，現在該機構的最新排名顯示，台灣已落到第3名，輸給日本及南韓。

「Wiqtcom」5月曾發布新聞稿，公布全球智商排名，當時台灣以平均智商116.07分高居世界第1，力壓第2名日本的112.69分、第3名匈牙利的111.42分，另外4至10名依序為南韓、伊朗、香港、塞爾維亞、義大利、越南、芬蘭。

不過當時「Wiqtcom」在新聞稿中指出，因為參與線上智力測驗的台灣人並不多，樣本數可能有偏差，測驗結果或許無法反映台灣人的平均狀況，相較之下，參與測驗的日本民眾更多，測驗分數可能更準確、更能代表整體民眾。

「Wiqtcom」近期在官網總結2022年全球智力排行，日本以平均112.42分奪冠，南韓與台灣分數同為111.00，但在排名上南韓位居第2、台灣第3，第4名的匈牙利為110.92，分數相當接近。

另外5至10名依序為義大利（110.55）、伊朗（110.43）、香港（110.39）、塞爾維亞（109.61）、芬蘭（109.15）、越南（108.31）。

「Wiqtcom」在官網中特別強調，由於樣本可能存在誤差，也就是並非所有人都參與智力測驗，因此分數與排名可能無法反映一國的真實平均智商，不過「Wiqtcom」也指出，測驗結果反映了哪個國家擁有最聰明的人口平均。