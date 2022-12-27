小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。行政院推出史上最大規模的30億元家電汰舊換新節能補助，可望帶動明年一波老舊家電汰換潮！電器公會全聯會理事長廖全平表示，全台機齡10年以上的老舊空調及冰箱預估達707萬台，貨物稅減徵至明年6月截止，加上節能補助預估帶動64萬台的換機潮，預估明年整體家電市場成長2成。。

【1】30億節能補助 掀家電換機潮

此次30億元節能補助，包括20億元家電、10億元為商業設備更新，其中家電補助將於明年1月開跑，補助64萬台一級能效冷暖氣、冰箱，每台補助3,000元，預估將節電6.72億度、省下18萬戶用電量，政府推節能家電補助，效果等同872座大安森林公園年吸碳量。

【2】阮清華宣示 國安基金不排除護盤2年

國安基金執行秘書、財政部代理部長阮清華26日出席財政、內政委員會聯席會議接受立委質詢時指出，國安基金進場時間「不排除兩年」，主要是因這次經濟情勢比2009年（金融海嘯）時更嚴重，可能持續時間更長，不確定因素較多。

【3】施振榮：反全球化發展 長期不可行

台積電赴海外投資設廠持續引發各界關注，宏碁集團創辦人施振榮近日表示，這可視為是把台灣的國力延伸到國際，呼應了台積電總裁魏哲家先前的說法，並指出「台灣存在的價值就是對全世界做服務」。不過，針對製造移回美國一事，他認為「長期並不可行」，美政府的介入及補貼無法成為產業生態圈。

【4】陸多晶矽產業 豪賭博弈

大陸多晶矽（太陽能電池產業基礎原料）價格稍早一度暴漲，龐大商機吸引多達人民幣（下同）幾千億元的資本湧入該領域，造成業界競爭加劇，行業面臨洗牌。

【5】陸疫情惡化 蘋果斷鏈風險增

大陸防疫政策轉向後，確診數大幅增加，專家預估，該狀況將導致科技巨頭蘋果在供應鏈等許多環節廣受衝擊，第四季的業務與銷售成交恐怕黯淡。