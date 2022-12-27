日經新聞援引消息來源報導，蘋果日本分公司將iPhone S等產品大量賣給外國遊客，被東京政府要求補稅130億日圓（約9,782萬美元），因為這些交易並不符合免課消費稅的資格。

報導指出，在一些蘋果門市發現外國遊客大量採購iPhone手機，不只一筆交易是一個人一次就購買了數百支手機，而蘋果商店並未對這些可能的轉賣者加上消費稅，這樣的情況不只發生一次。

日本允許居留不到六個月的遊客不需要繳納10%的消費稅，但這項免稅優惠並不適用為了轉賣產品的消費。

在日圓大貶之際，為了避免代購利用價差獲利，蘋果在日本的Apple Store已在今年6月取消對外國遊客的退稅服務。

日經新聞報導，蘋果日本分公司據悉已經提交修改後的納稅申報表。根據日本的稅法，商店必須為顧客未繳納消費稅的購買行為負責。

調查指出，截至今年6月的過去一年當中，日本約有2.4萬筆交易漏課消費稅，使企業補稅金額達到869億日圓，較5年前增加11%，並創下歷史新高。

蘋果執行長庫克在本月早些時候造訪日本，並宣布過去5年間，該公司投資其日本供應網路的金額已經超過1000億美元。