日本日經新聞（Nikkei）報導，東京市政府向蘋果電腦日本分公司追討130億日圓，約9782萬美元額外賦稅，原因是蘋果曾賣了大量iPhone系列手機以及其它電子裝置給外國觀光客，但當時被誤植可以免付消費稅。

據悉，在部分日本蘋果商店發現有外國消費者購入大量iPhone，其中甚至有人一次就買入數百支。同時，這家店也沒有要求這位先買下iPhone，然後再轉手賣給其它有需要的人，也就是俗稱轉售業者要繳稅金。

對於在國境內停留不到6個月的外國旅客，日本法律允許這些民眾在買東西時，可以不用繳交10%消費稅金，但前述轉售業者卻不是適用對象之一。日經新聞指出，蘋果日本分公司應該已遞交更正後的正確報稅單。

不過，蘋果日本卻沒有回應路透社以上消息。蘋果電腦大老闆庫克，12月初曾造訪過日本，當時表示在過去5年期間，蘋果對日本供應鏈的投資已豪砸至少有1000億美元。