Emma Raducanu stars on the front page of the sports section in the 2023 Guinness Book of World Records pic.twitter.com/Jxzd8WzTXp — Bastien Fachan (@BastienFachan) December 26, 2022

「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）去年在美網譜寫灰姑娘傳奇，成為史上首位從會外賽出發拿下大滿貫單打冠軍的網球女將，她這次則是成為《2023金氏世界紀錄大全》運動專區的首頁人物！力壓網壇傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

納達爾今年法網摘得生涯第22座大滿貫，以及第14座法網冠軍都是新紀錄，但他畢竟是納達爾，做到這些事蹟也在外界意料之中，相較之下拉杜卡努帶來的驚喜反而更大。她去年還獲選英媒BBC的2021年「英國年度最佳運動人格獎」，甚至引起世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）的憤怒（他針對BBC，不是拉杜卡努）。

然而年紀輕輕就傷痛纏身，現年20歲的拉杜卡努摘冠之後狀態不佳，世界排名從7月時的第10名跌落至現在的78名，還被網友嘲笑是「4大賽摘冠之後輸最慘的金氏世界紀錄」。她職業賽累積93勝44負。

既然是金氏世界紀錄，當然會有許多稀奇古怪的東西，例如一位英國男子Jason Auld刷新「一邊騎單輪車一邊舉槓鈴」的人類紀錄，舉重達到68公斤。一位澳洲女子Celeste Dixon可以在30秒做出8次後空翻伏地挺身，還能用兩腿夾著10公斤健身藥球倒立前進，10公尺10.55秒改寫紀錄。另外動物界也有成員響應，一批瑞典的小馬只用後腿站立步行5公尺，耗時16.7秒成為新紀錄。