聞名於60、70年代的義大利色情喜劇巨星蘭杜布山卡(Lando Buzzanca)，昔日出演劇情常和美女演員有清涼對手戲，大受觀眾歡迎，一度紅到在香港被封為「鹹濕先生」，其演藝生涯橫跨55年，在喜劇圈有崇高地位，不過日前高齡87歲的他，驚傳在老人院因跌倒導致失語甚至病危，日前歐媒報導則指出，他已於本月18日過世。

綜合媒體報導，蘭杜在老人院坐輪椅時，不慎摔傷額頭，於是送往羅馬醫院治療，傳出病危消息，醫師對此受訪表示他的身體不佳，顯然嚴重營養不良，導致身高187公分，體重僅有40公斤，好在他的神智非常清醒，並未如傳言裡罹患老人癡呆症。然而蘭杜的身體依然沒扛住病魔，18日在羅馬病逝，兒子臨終前全程守在父親身邊，22日舉行完告別儀式，許多親友都來送他最後一程。不過他死後恐怕不得安寧，因為小40歲、再娶的嫩妻長期與小孩感情失和，恐怕因為遺產鬧上法院。

蘭杜．布山卡22日已舉行完出殯儀式。(圖/達志影像)

出身自演藝世家的蘭杜布山卡，60年代便開始從影，他曾主演多部色情喜劇片，走紅代表作是1966年電影《詹姆斯．托特的古怪世界》，將原版詹姆斯龐德飾演的007特務，演得相當滑稽搞笑，自此他接的戲越來越大膽、清涼，常可見到他親吻和摟抱美女們，給觀眾留下深刻的印象，其他作品像是《吾妻正斗》、《滿城春》當年在香港上映後票房大賣，甚至被香港影迷封為「鹹濕先生」。