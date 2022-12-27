新竹一名5寶爸婚後偷吃小三，2人不僅甜蜜自拍、互傳曖昧訊息、還相約看夜景，人夫更在睡前要求要看小三的照片「我想看你，因她睡隔壁床」，然而小三的身分竟是「孩子的姑姑」，人妻發現後崩潰提告求償；法官審理後認為2人行為侵害人妻配偶權，應連帶給付人妻10萬元。

據判決書指出，人妻主張婚後與丈夫育有5名子女，但丈夫卻不思努力經營婚姻生活及照顧子女，竟與小三交往，並發展出超過一般正常男女交往應有之界線，導致丈夫離開家庭，並且不扶養子女，2人侵害她的配偶權，已破壞她的婚姻並導致她心理受創苦不堪言。

人妻指控，丈夫與小三不僅自拍親吻臉頰照片留念，丈夫還傳訊給小三表示「晚上帶你去這裡看夜景…寶貝今天會很晚下班嗎，因為我迫不及待要抱你」，更稱呼小三為「漂亮老婆」，丈夫睡覺時還要求要看小三的照片「我想看你，因她睡隔壁床」，因此向2人提告求償50萬元。

法庭審理時，小三辯稱2人是透過人夫親姐姐牽線、相認，以姊弟相稱，她更是「孩子的姑姑」，相處如家人，自然較同事、朋友關係親密，她與夫妻倆關係熟稔、互動良好，夫妻倆亦會與她談心、分享家庭近況。

然而，夫妻倆到了後期摩擦不斷，時常互相猜疑而發生爭執，人夫在離婚前一段期間甚至晚上不回家寧願睡在家旁的車庫，她也曾陪人夫外出散心，但都並非單獨出遊或約在公共場合，並未逾越正常男女交往之分際，況且她自始都將人夫當作家人看待，遑論會有何踰矩之舉。

至於2人合照僅能證明曾有共同出遊以及合照之事實，合照狀似親暱，是因自拍照片距離有限，為確保2人能同時進入鏡頭，才靠得比較接近，又縱使其中有人夫作勢要親吻她之舉，是因他生性比較調皮愛搞怪，在她未察覺的情況下逕自為之，自己也是事後看到照片才知其所做的惡作劇，從照片中當下神情可知，她並未將臉湊近迎合，2人並未有不正男女交往關係。

不過人夫到庭時證稱，合照當天2人單獨在場，沒有其他人，法官依相關證據認定2人有交往，已侵害人妻配偶權；法官審酌兩造之學經歷、社會地位、經濟狀況等，判2人應連帶給付人妻10萬元。