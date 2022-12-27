富邦金(2881)旗下富邦證券主辦互動國際(6486)有擔保可轉換公司債，本次總面額為新台幣6億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行6,000張。依法保留承銷總數之15%，其中650張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購250張，其餘5,100張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為101元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過510張，每人最高得標張數合計不超過510張，2022年12月26日投標。此次投標期間為12月26日、12月27日、12月28日三個營業日，可轉換公司債預計於2023年元月11日在櫃檯買賣中心掛牌。

互動國際2022年前三季累計營收11.64億元，年成長2.52%，毛利率45.99%，稅後淨利1.05億元，EPS為2.67元，來自三大電信業者以及政府機構標案的成長動能仍呈現穩定局面。第四季為傳統旺季，過去三年第四季單季營收約佔全年度營收之三成至四成五，預期第四季單季有望受益於旺季效益、無線工程接單暢旺、成本壓力紓解等有利因素，將有不錯的營運成績。富邦證券資深副總吳春敏表示，互動國際本次募集資金作為充實營運資金之用，有望進一步擴大公司營運規模及技術之競爭力。本次互動二（64862）以轉換溢價率102%，轉換價格訂為60.7元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回，可轉換公司債兼具股權及債權性質，且本次互動二為有擔保可轉換公司債，對投資人相對有保障。

互動國際成立於2003年，為軟硬體代理/經銷商及系統整合商，主要協助國內電信固網業者、媒體廣播業者、民間企業、學術與政府單位等提供完整的解決方案。互動國際表示，其中電信暨寬頻網路、無線傳輸與數位媒體三大業務，占互動國際營收比重已達七成以上，鑒於國內三大電信業者，對於實體網路的系統整合、後續維護，與客製化專案需求，都將為互動國際帶來正面的驅動力道。