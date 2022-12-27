宋逸民擔任牧師的「藝起發光教會」因小甜甜換角風波連日來處於風尖浪口，事件自24日延燒至今，不但沒有平息反而越演越烈。據了解，宋逸民與陳維齡為了應對此危機，在教會大樓召開緊急禱告大會，而聚會地點在於景美一棟豪宅，總價至少2529萬元起，連該地點都由信徒所捐獻。

據《壹蘋新聞網》報導，有讀者爆料，指出為了安撫教友，宋逸民與陳維齡在教會開緊急禱告大會」並透露地點在於景美，一坪要價84.3萬元，最低30坪起，總價至少2529萬元起，該豪宅並非宋逸民夫婦持有，而是由信徒捐獻。

宋逸民所創辦的「藝起發光教會」近日被爆出許多黑料，包括資深記者也是前教友的王瑞玲，指控教會為求號召力，不惜要求藝人做「差一點搭出軌的太魯閣號」的假見證，害他們在不知情的狀況下淪為製造假新聞的幫兇。

阿Ben夫妻捐款給教會。（圖/白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family 臉書）

前教友L小姐也指出，小甜甜遭宋逸民飆罵是真的，且教會成員都被鼓勵捐款，阿BEN和徐小可夫妻捐了一百萬，小甜甜捐了10多萬，透露如果拿不出錢，教會還可以開放分期，且每週都必須參加敬拜，如果缺席太多次就會被「請」出教會。隨後阿BEN轉發該則報導，默認報導內容，並透露自己也奉獻出規定金額，不過BEN在擴堂過程中感到不平安，於是退出教會。