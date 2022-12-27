中國手機大廠小米近期傳出啟動一波大規模裁員，規模估計高達15％-20％，約有5000人將受影響，引發業界震撼。值得關注的是，小米年底大裁員也衝擊台灣供應商，包括聯發科、鴻海、大立光、友達等公司可能受到波及。

根據鏡週刊報導，小米裁員讓台廠響起砍單警報，一線大廠包括聯發科、友達、大立光與鴻海等全受害，尤其聯發科首當其衝。知情人士透露，執行長蔡力行在最近一次法說會上釋出謹慎管理獲利能力的說法，具體作法是謹慎控制預算與減少投片量，顯示聯發科內部對明年的展望保守。

小米大裁員反應出非蘋手機銷售疲弱，報導指出，受衝擊的台廠供應鏈除了聯發科，還包括面板廠友達、鏡頭廠商大立光、組裝廠鴻海以及英業達等小米的主要供應商。一名電子五哥高層坦言，小米大裁員代表供應鏈拉貨力道減緩，包括零組件和組裝廠等接下來訂單能見度都不高。

陸媒界面新聞先前引述小米員工說法指出，近期小米啟動新一輪裁員，此次裁員規模較大，涉及手機部、互聯網部、中國部等多個部門，其中，中國區個別部門裁員比例高達75％，互聯網部也有團隊裁員40％。小米則回應近期實施的是年底人員優化和組織精簡，實際優化人員數量不到整體的10%，對這些人員的補償方案也符合勞動法要求。