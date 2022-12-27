小甜甜退出宋逸民教會風波越演越烈，甚至許多過去曾是教友的藝人紛紛跳出來揭開教會內幕，其中有位教友出面爆料女星小薰（黃瀞怡）曾被宋逸民妻子陳維齡力勸，若男友鄭人碩不信主就別嫁，讓網友聽了大酸「還真以為自己是耶穌喔」，對此，小薰經紀人也出面回應說明實情。

根據《聯合報》報導，有位曾為教友的L小姐透露，有次聽到陳維齡與小薰的對話「如果鄭人碩不信主，就不要嫁」而小薰當下表示不知該怎麼辦，據悉，之後鄭人碩有前來參加教會活動，但待不久就匆匆離開。

對此，小薰透過經紀人回應，沒聽過此事，也很少聽小薰談起教會事宜「小薰他們現在的狀況就是各自在彼此的工作上努力，結婚不是目前的第一個考量，我也把小薰的工作排到明年年底了，真的沒有時間去做這件事情」接著也提到「如果真的要用宗教選對象，那她可能就孤老終身吧」。

事情發展至今，陳維齡和宋逸民的臉書湧入許多網友留言大酸「我還在想他們夫妻都沒有上節目了哪來的收入？原來都是別人的錢」、「幸福會是假象嗎？」「好可怕用教會賺錢，真厲害好一個詐騙集團，哈哈」、「你們很幸福，但是你的教友很痛苦，這就是所謂…..神愛世人的恩典？」、「還真以為自己是耶穌喔」而宋逸民在昨（26）日晚間在教會臉書引用埃及記14:14「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲」，引起許多教會中藝人留言支持，讓事件各有不同立場。