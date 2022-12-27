小甜甜（張可昀）日前因為理念不合，退出宋逸民所屬「藝起發光」教會，卻遭揭露私生活有極大狀況，引發軒然大波，如今傳出曾為教友的阿Ben夫妻，曾奉獻一百萬給教會，對此，他僅低調回應此事，沒想到凌晨突然發文：「我現在罪惡感極重」，接著曝光背後原因，引起網友議論。

根據《聯合報》報導，阿BEN和徐小可夫妻捐了一百萬給教會，對此，阿BEN轉發該則報導，低調回應：「基督信仰教導我們，就是要保守我們的口舌，是就是⋯不是就不是」，接著還原當時情況，宋逸民看到上帝指示的異象後，便決定要擴堂，找好地點談好租金後，在固定聚會前告知小組長們要帶頭做奉獻，夫妻倆也付出被要求的金額，不過在擴堂過程感到不安，便決定選擇離開，當初的奉獻也沒要回，畢竟心裡相當清楚「奉獻是給神，不是給人」，同時提起面對社會的9大疑點要「宋逸民出來面對」。

阿Ben要「宋逸民出來面對9大疑點」。（圖/阿Ben臉書）

未料，阿BEN凌晨突然在臉書發文，只見他先是賣關子簡短寫下：「我現在罪惡感極重」，隨後曝光原因「剛剛吃了一碗麥基酸辣麵，然後刷完牙我要來去睡了」，但也強調「覺得好諷刺」，讓網友推測是否暗指教會一事，紛紛留言：「說出心裡的話是舒服的」、「真理藏在心裡，挺你們」、「話語有話呀」、「您們是很有正面影響力的藝人夫妻檔」、「不管如何神都知道」。