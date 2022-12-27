張蘭與大S一家隔空開戰多日，相關話題頻頻衝上熱搜，鬧的網路上滿城風雨。日前才爆出張蘭於直播間，向S媽嗆聲說自己是「藏獒」會一口吞了你。昨(26)日，再次於直播中透露有關稱呼的話題，卻意外引發網路討論。

昨日，張蘭在直播間中回憶起過往總總，和觀眾們分享她聽見家人間「稱呼問題」的觀點；指出就算堅持不叫，但為了禮節，前妻的小孩應當稱呼新丈夫為「叔叔」，而非「大光頭」；更直言：「她不這麼叫，現在想想應該是有道理的。真的感到很暖心。」言談間盡顯溫馨。

豈料，張蘭的此番言論卻不被網友買帳，齊齊砲轟指出：「這次又是無實物表演，沒有證據證明的言論都很難讓人相信」、「感覺她一天不提大S她們實在很難」、「也沒見張蘭多禮貌啊！」

事實上，張蘭在此次汪小菲與大S（徐熙媛）的罵戰中，不僅抓到流量密碼，荷包賺的盆滿缽滿，在直播間也罵出高人氣。25日上海麻六記新店開幕，她飛往上海參加開幕儀式，現場不僅有街拍，還有粉絲合照和簽名的活動，讓網友不尤得為之讚嘆。指出她不愧為「戰蘭」封號，這樣的排場已經堪比許多流量明星了。