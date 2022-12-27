大陸知名男星許凱，近日與楊冪合作《愛的二八定律》而備受關注。但日前他卻被狗仔拍到疑似牽著師妹趙晴回飯店過夜而爆出戀情，他的老闆于正隨後也發文透露「一線男演員也是人」疑似間接為他證實了戀情。但沒想到時隔7天，于正又突然稱「許凱是單身」讓外界相當傻眼，也引發網友諸多揣測。

根據大陸狗仔的報導，許凱日前被拍到與師妹趙晴又是牽手又是擁抱的親密影片，就像熱戀中的情侶，但事後雙方都沒有出面回應，卻已在網路上掀起話題。對此，老闆于正上傳了多張趙晴的古裝美照，PO文表示「等了半天就這？還是來看看美女吧！人美戲好顏值高！」、「一線男演員也是人，雖然高處不勝寒，也要允許一線偶爾下凡！」疑似想替許凱談戀愛一事緩頰，間接承認了兩人的戀情，但過沒多久該文章就被刪除，之後網路上仍各種謠言不斷。

事隔7天後，雙方仍沒有出面回應，網路上卻傳出他們將在26日這天正式官宣戀情，甚至還有網友故意TAG于正，表示「聽說許凱今天要官宣戀情，祝福、祝福」。沒想到于正卻回答「單身怎麼官宣？神經！」讓網友們看到後相當傻眼，紛紛表示「已經分手了？」、「怎麼才被拍到就分手，見光死啊？」、「這啥情況？」但也有不少人認為許凱從頭到尾都沒認愛，都是于正在發話，害許凱一直挨罵，意外引發兩派人馬論戰。