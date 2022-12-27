台新金(2887)獲外資連續4個交易日買超，股價目前站穩月線和季線。因應主管機關推動信託2.0政策，以及臺灣即將在2025年進入超高齡社會，台新銀行積極響應力推安養信託，守護長輩晚年生活，保障退休金安全，避免家族財產糾紛或詐騙情形發生。台新銀行全臺培育逾250位分行信託業務專員，專業協助退休長者成立安養信託，並以第三人律師擔任信託監察人，確保信託財產專款專用，確保長輩生活費與醫療費使用無後顧之憂。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，觀察到許多長輩近年趨於積極守護退休金，由於其年輕的時，努力工作重金栽培子女，將晚年生活寄託子女，但時常有事與願違的風險，建議民眾可善用安養信託並搭配設置信託監察人，強化財產保全，若無合適親友擔任信託監察人，亦可考慮有公信力的律師或社福團體擔任。以台新銀行服務的信託案例說明，案例中王老先生(化名)配偶與世長辭，老先生原本期盼依靠兒女照顧，不致孤獨終老，但與晚輩共同生活時，發覺晚輩反而依賴自身退休金生活，老先生擔憂未來財產透支遭到遺棄，台新銀行信託業務專員了解老先生處境，協助其成立安養信託，信託契約約定每月給付生活費，以及日後的安養醫療費支付。

陳欣珮補充，本案例中最關鍵部分在於信託監察人的選任，因老先生的手足皆已屆高齡不適合擔任信託監察人，而老先生之晚輩也非合適人選，經台新銀行建議後，老先生決定採納由第三方公正的律師擔任信託監察人，未來若遇老先生醫療費用支出，可由照顧的家人提示醫療單據，經信託監察人審核無誤後指示受託銀行支付。除此之外，若未來老先生居住在安養機構，信託監察人將定期探訪老先生，並由其指示受託銀行定期支付安養機構費用，藉此確保信託財產專款專用，保障老先生的晚年生活。