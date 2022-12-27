總統蔡英文今（27）日將召開國安高層會議，義務役拍板延長至1年，據了解，2024年實施後，94年1月1日以後出生男性列入徵集，義務役新兵訓練比照志願役同為8周並採取嚴訓，且義務役士兵薪資將提升。軍方透露，上述延長兵役內容，除了薪資提升以外，實際上早在今年11月初國防部積極整合各方意見後就已拍板，只等待府院裁定並宣布實施，但府院考量到「九合一大選」，以及選後朝野對國防部所呈方案有所爭執，軍方基於不涉入政治原則，直到昨才確認將在今由總統正式公布。

軍方人士表示，實際延長兵役內容，包含94年1月1日以後出生男性列入徵集，義務役新兵訓練比照志願役同為8周、採取嚴訓等，實際上都早已定案，而過去朝野及社會都在關注，95年次以後役男是否需要延長役期一事，其實根本就不存在，因為軍方早已算得「一清二楚」。

真正有爭執的是義務役士兵薪資提升部分，直到昨晚才確認，原本每月6500元薪資，上調到1萬5000元，最後更大加碼直接飆升到2萬320元，官員表示，這對部分家境狀況不佳的役男而言，確實不無小補。

軍方人士表示，國防部早在一年前「恢復徵兵制」規畫案曝光時，就表明並非主動發起，而是奉府院高層指示，進行役期延長為一年所需行政程序，積極進行跨部會協調並獲得共識，總統及團隊、行政院長始終全程掌握，並達成府院雙方已有共識下，才可宣布實施。

國防部長邱國正多次在立院說明延長兵役的說法，也都是總統及國安團同意知悉，顯示這項重大政策，軍方全程都是採「被動角色」，絕非自作主張。

經過精算，2024年滿18歲的役男，多數都會繼續求學，另扣除替代役的員額，當年徵到的役男僅數千人，實際上不到1萬人，部分將分發至三軍戰鬥與戰鬥支援單位，部分則分發到陸軍新成立的守備旅。