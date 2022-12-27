耶誕節不少情侶都會一起過節，一名男網友表示，耶誕節當天朋友開車載一名女性友人到新北耶誕城，本來以為可以藉此脫離單身，沒想到女性友人到耶誕城是為了找男友，朋友驚覺自己成了工具人，向他抱怨，「平常單身狗就算了，平安夜直接升級雪橇犬。」貼文吸引逾6千網友笑翻，不少人讚「我覺得雪橇犬比工具人好聽欸」。

原PO前天（25日）在臉書社團《爆廢公社》指出，耶誕節當天晚上他的兄弟載一名女性朋友去新北耶誕城，心裡想著終於要「脫魯了」，沒想到抵達目的地發現對方是為了找男友，朋友向原PO哭訴，「平常單身狗就算了，平安夜直接升級雪橇犬。」

貼文曝光，引發逾6千名網友笑翻，「雪橇犬直接戳到我的笑點，笑死」、「這個女的很明顯是個狠角色」、「專業雪橇犬就是你了」、「雪撬犬感覺歡樂中帶點悲傷」、「我覺得雪橇犬比工具人好聽欸」、「雪橇犬！中肯到不能再中肯了」、「工具人講成雪橇犬突然覺得可愛起來」。

留言中也有人質疑原PO就是「朋友」，「你是不是就是那位『朋友』」、「直接一點，把『朋友』刪掉」、「面對現實，不要再推給朋友了」、「你朋友就是你」、「通常這樣的遭遇都是本人，你就是那個朋友」。