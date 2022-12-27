高鐵2007年1月通車至今，儘管北高區間僅90分鐘，仍偶爾會傳出乘客在車上猝逝的意外消息。只是700T型列車並沒有暫時安置遺體的設計，若有人不幸過世，該怎麼處理？

「遇到這種情況，就讓往生者坐在原本的座位上」，已退役的高鐵員工透露，一旦乘客有突發狀況，列車長、服勤員必須立即介入處理，這也是為什麼組員們要接受基本急救訓練；知道車上有醫護人員，也會請他們幫忙。

如中風、心肌梗塞、休克，或嚴重外傷者，列車通報後直接開到最近車站，由月台上待命的救護人員接手。萬一急救過程中「人走了」，也會在最近車站安排後送；臨停時，只開事發車廂的門。

曾有列車長回憶，遇過老人家在滿座的車上離世，當時家屬就陪在旁邊，前後還有其他乘客。列車長接獲家屬通知後，決定抵達終點站再處置，「老人家就幫他蓋一件外套，其實看起來像在睡覺」。

列車長強調，維持車廂乘客穩定是優先要務，避免引起不必要恐慌。該名老人家走得很安祥，家屬也能體諒，等所有人下車，把事情處理圓滿。不過也有自然死亡的例子，一路「坐到」終點站，因組員或清潔人員叫不醒，才發現人已經走了。