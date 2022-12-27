由於和小甜甜（張可昀）理念不和鬧翻，使宋逸民主理的「藝起發光」教會最近連被爆許多黑料，前醫藥美食記者，也是該教會的前教友王瑞玲昨(26日)發長文質疑該教會在太魯閣事件時被要求做「假見證」，她接受媒體專訪更透露教會金流規則，指每位教友每周都要「奉獻」，最多約1萬，而許多比較有名氣的教友，從頭到尾奉獻總金額約達6、7位數。

王瑞玲昨發長文回憶當年加入教會的來龍去脈，指當年在高鐵上遇到某對夫妻，以為是加入教會，後來感覺是掉落「他們的國度事業」，剛開始大家都的初衷都很單純，然而兩年過去她卻有被洗腦的感覺，心中問號越來越多，直到2021年的太魯閣列車出軌事件，成為壓垮她相信教會的最後稻草。

王瑞玲說，記者最重要的底線就是不能製造假新聞，但當年太魯閣事件時，教會成員正搭遊覽車前往花蓮，事發後她被莫名指定當副總幹事，替他們回應媒體，牧者稱：「我們本來要坐這班車」，慶幸逃過一劫，事情過去後王瑞玲忍不住反駁為何這樣做，「事實是……國度事業根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮」。

據《三立新聞網》報導，王瑞玲表示已經離開教會2年多，這段期間她都沒對外說話，直到最近這件事情發生，讓王瑞玲覺得對方又在演戲，王瑞玲說，過去在教會時每周都要奉獻，最多1萬，能力比較好的所付出的金額超過6、7位數，見過去待過的教會陷入紛爭，王瑞玲表示其實心裡很難過，也呼籲其實金流應該公開透明化，才是明智之舉。