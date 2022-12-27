蔡英文總統今天上午將召開國安高層會議，拍板義務役延長為一年方案，並在下午親自召開記者會宣布。民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天強調，自己進到國會之後，一定要求國防部盡全力確保每一位役男平安回家，不希望役男在軍中任何一刻是浪費時間、浪費生命。

北市議員陳怡君、鍾佩玲、新北市議員山田摩伊今天陪同吳怡農在中山國中站路口拜票。吳說。3位都是年輕戰友，也是非常傑出的市議員，這場選舉不可能是一個人的選戰，非常珍惜夥伴們的相挺。至於蔡英文總統來站台？吳怡農說，今天重點是3位好夥伴，感謝他們跟他站在一起，最後2周會看到更多夥伴站在一起。

對於今天下午就會宣布兵役延長至一年，是否影響選情？吳怡農表示，自己進到國會之後，一定要求國防部盡全力確保每一位役男平安回家，更重要的是，不希望役男在軍中任何一刻是浪費時間、浪費生命，進到國會之後會全力監督。

傳出未來義務役的性質將會與民防有關，與吳怡農拋出的「全民國防」構想重疊，吳怡農回應，國家安全需要正規部隊、後備部隊、義務役，需要全民一起努力，不管是18萬上下的正規部隊志願役國軍，還是義務性質的一般國民，不管是否成立國土防衛部隊，重點是需要更多人來參與。

他說，除了前線陸海空防備之外，更需要每一個社區都有人有能力、有意願、有訓練、有裝備、有組織，一起來維護家園，做這一切的目的只有一個，就是維持和平，顧好生活方式。

據傳民進黨團擬將查照案改審查案，藍營批評是政治操作。吳怡農表示，不管是審查還是查照，不會影響行政命令的執行時間，重點是行政部門做的一切，只要有法源依據，行政命令就沒有問題，如果沒有法律依據就需要透過國會立法、修法。

另外，美國聯邦通過2023年度「國防授權法案」，授權5年提供台灣100億美元的無償軍援，但20日公布的「年度綜合撥款法案」卻未見無償軍援項目，是否讓台灣空歡喜一場？吳怡農表示，美國國防授權法是一回事、撥預算又是另一回事，要看到長期以來美國跟台灣安全合作，會持續朝這個方向努力，當然國防不能能靠其他國家，國防必須靠自己，他主張面臨軍事威脅越來越嚴重情況下，必須全面兵役改革訓練內容，同時適度延長兵役。

而中國軍機頻繁擾台，近日更曾在24小時內派出71架次軍機擾台。吳怡農對此強調，中國軍事威脅影響的不只是台灣，更是周遭的民主國家，中國軍機者每一年擾台、繞台，甚至現在片面改變不超越海峽中線默契，這是對所有民主國家、更是對台灣非常大的威脅，這也是為什麼國防這麼重要，也是為什麼他選舉第一天承諾，選舉和未來問政主軸都會圍繞在國家安全。